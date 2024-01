Alexanderwerk AG Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Alexanderwerk-Aktie wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von 13,9 EUR um -1,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -0,79 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hier zeigt sich, dass Alexanderwerk mit einem Wert von 6,76 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche ist und daher als unterbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 31,55, was einem Abstand von 79 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden analysiert. Dabei ergibt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Abschließend wird die Aktie der Alexanderwerk auf Basis des Relative Strength-Index als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 45 und der RSI25 bei 60, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Alexanderwerk-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen.