Alexanderwerk AG Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Alexanderwerk hat in den letzten Tagen eine neutralen Bewertung erhalten, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht. Der aktuelle Kurs von 13,7 EUR liegt 2,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,86 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt. Die Aktie wird daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Alexanderwerk 6, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche als unterbewertet gilt. Die Redaktion gibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alexanderwerk-Aktie liegt bei 100, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,5, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionen über Alexanderwerk in den sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Alexanderwerk sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler und Anlegerstimmungssicht als "Neutral" angemessen bewertet ist.