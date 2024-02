Alexander's Aktie: Das war abzusehen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alexander's Inc war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet daher die Gesamtstimmung als "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Alexander's Inc derzeit um +4,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine positive Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +17,18 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen auch über einen längeren Zeitraum Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Alexander's Inc führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alexander's Inc-Aktie beträgt aktuell 36, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (45,74) ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Alexander's Inc.