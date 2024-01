Alexander's Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein nützlicher Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifizieren kann. Für die Alexander's Inc-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 16,55, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Alexander's Inc.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Diskussionen im Internet das Stimmungsbild für Aktien beeinflussen können. Bei Alexander's Inc wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Alexander's Inc besonders positiv diskutiert, jedoch hat sich in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen in den Mittelpunkt gerückt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alexander's Inc bei 186,61 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 215,97 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 von +15,73 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 194,91 USD, was zu einer weiteren positiven Bewertung mit einem Abstand von +10,8 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.