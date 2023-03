Alexander Lang: 5 Tipps, um als Unternehmer erfolgreich zu sein

Stutensee (ots) -Alexander Lang ist Immobilieninvestor, Unternehmer und Coach, hat sich innerhalb von zwei Jahren vom Beamten zum Immobilien-Millionär hochgearbeitet und führt ein Leben, von dem viele träumen. Als Profi weiß er damit, wie auch andere Menschen sich diesen Traum erfüllen können. Darum gibt er sein Fachwissen an ambitionierte Unternehmer weiter. Erfahren Sie, mit welchen fünf Tipps Unternehmer wirklich erfolgreich werden.Ein ausreichendes Gehalt, eine gute Work-Life-Balance - viele Menschen sind mit ihrem Leben als Angestellter oder Erwerbstätiger durchaus zufrieden. Andere hingegen wünschen sich mehr - mehr Freizeit, mehr Möglichkeiten. Um sich diesen Traum der finanziellen und persönlichen Unabhängigkeit zu verwirklichen, rückt das Unternehmertum mehr und mehr in den Fokus. Auch Alexander Lang, Gründer und Geschäftsführer der LH Immoconsulting GmbH, hat sich diesen Traum erfüllt und sich vom Beamten zum erfolgreichen Unternehmer, Immobilieninvestor und Coach hochgearbeitet. "Menschen, die genau das auch für sich verwirklichen wollen, brauchen vor allem das richtige Mindset", erklärt der Experte. Schließlich würden sich angehende Unternehmer vor allem selbst limitieren und stünden ihrem Erfolg damit nur selbst im Weg. Was genau es braucht, um als Unternehmer erfolgreich durchzustarten und sich den Traum der finanziellen und persönlichen Unabhängigkeit zu erfüllen, hat Alexander Lang im Folgenden zusammengefasst.Tipp 1: Die eigene Motivation kennenUm als Unternehmer erfolgreich durchzustarten, braucht es vor allem eins: die Absicht, es auch wirklich durchzuziehen. Es gilt, sein Ziel und auch die eigene Motivation zu kennen. Dabei müssen angehende Unternehmer bereit sein, viel Zeit, Geld und Energie zu investieren, um ihre Ziele zu erreichen. Denn nur, wer auch unter schwierigen Bedingungen weiterhin durchhält und an seinem Plan festhält, wird es am Ende schaffen, sich als erfolgreicher Unternehmer zu etablieren.Tipp 2: Wissen, wen und was man benötigtAußerdem muss der Bedarf an Ressourcen identifiziert und gedeckt werden. Das zählt sowohl für die Mitarbeiter, als auch für wertvolle Kontakte wie Steuerberater, Mentoren, Partner oder andere Experten. Zusätzlich muss auch der materielle Bedarf erkannt werden. Braucht es beispielsweise ein Büro, diverse Systeme, Tools und dergleichen? Nur wer seinen Bedarf kennt, weiß auch, wie viel Kapital am Ende benötigt wird und kann sich im nächsten Schritt darum bemühen, dieses zu bekommen.Tipp 3: Branchenkenntnisse und Netzwerke sind unverzichtbarNiemand muss das Rad neu erfinden, um erfolgreich zu werden. Viel wichtiger ist es, sich unermüdlich Branchenkenntnisse anzueignen und ein tragfähiges Netzwerk aufzubauen. Ein Unternehmer muss nicht alles wissen, aber er muss wissen, wen er fragen kann. Nur, wer den Markt kennt und weiß, welche Investition sich lohnt, kann auch Gewinne erwirtschaften. Darum gilt es, enge Kontakte zu Branchenkennern zu pflegen.Tipp 4: Ein Erfolgsmindset etablierenUm erfolgreicher Unternehmer zu werden, braucht es vor allem eins: das richtige Mindset. Es gilt, limitierende Glaubenssätze zu erkennen und durch neue, motivierende zu ersetzen. Dabei ist es wichtig, sich große Ziele zu setzen. Denn: Wer klein denkt, limitiert sich selbst und wird in der Folge auch klein bleiben. Stattdessen gilt es immer das Beste herausholen zu wollen und sich nicht mit mittelmäßigen Ergebnissen zufriedenzugeben. Erfolgreiche Unternehmer vertrauen daher in ihre eigenen Fähigkeiten und zeichnen sich vor allem durch Durchhaltevermögen aus. Dazu gehört es auch, durchzuhalten, wenn der Weg sich mal etwas steiniger gestaltet. Dabei ist eines sicher: Nur wer auch in schwierigen Zeiten weiter am Ball bleibt, wird am Ende als Sieger aus der Situation hervorgehen und über sich selbst hinauswachsen. Letztlich gilt: Nur wer erfolgreich denkt, wird auch erfolgreich sein.Sie möchten in sich selbst investieren, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen? Sie wollen von einem Mentor lernen, der das Ziel, von dem Sie noch träumen, bereits erreicht hat? Melden Sie sich jetzt bei Alexander Lang (https://alexander-lang.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:LH Immoconsulting GmbHVertreten durch: Alexander Langhttps://alexander-lang.de/kontakt@lh-immoconsulting.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: LH Immoconsulting GmbH, übermittelt durch news aktuell