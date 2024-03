Alexander, Baldwin Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Alexander & Baldwin Inc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 17,6 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,92 USD liegt, was einer Abweichung von -9,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 17,36 USD liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -8,29 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 1 Einstufung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten auf ein mögliches Wachstum der Aktie um 25,63 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Alexander & Baldwin Inc somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussionen waren hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was das positive Anleger-Sentiment stärkt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Alexander & Baldwin Inc aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch wird der Titel auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft, da er weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, wobei die Bewertungen der Analysten und das positive Anleger-Sentiment auf eine positive Entwicklung der Aktie hindeuten, während der RSI auf eine überkaufte Situation hinweist. Anleger sollten daher die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen.