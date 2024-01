Alexander, Baldwin Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Alexander & Baldwin Inc jedoch deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung vergeben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Alexander & Baldwin Inc gemessen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt wird sie von uns als "Gut" bewertet.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Wir bewerten nun Alexander & Baldwin Inc anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 76,74 Punkten, was bedeutet, dass die Alexander & Baldwin Inc-Aktie überkauft ist und demzufolge ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie auf längerfristiger Basis weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Somit wird Alexander & Baldwin Inc für diesen Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Alexander & Baldwin Inc zeigt, dass insgesamt 1 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alexander & Baldwin Inc liegt bei 20 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 9,35 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 18,29 USD notierte. Dafür erhalten sie das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben auf sozialen Plattformen gemessen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen positive Themen rund um Alexander & Baldwin Inc aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Alexander & Baldwin Inc hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.