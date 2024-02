Alexander, Baldwin Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aktie von Alexander & Baldwin Inc stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab sich im Rahmen der Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 20 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 14,29 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 17,5 USD. Daher wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating empfohlen.

Die Alexander & Baldwin Inc notiert derzeit bei 17,5 USD, was -2,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,52 Prozent liegt. Von daher wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,99 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung bei Alexander & Baldwin Inc. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.