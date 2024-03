Alexander, Baldwin Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Alexander & Baldwin Inc wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,51 USD, während der Aktienkurs bei 16 USD um -8,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 17,05 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -6,16 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und hat somit an Aufmerksamkeit verloren. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Alexander & Baldwin Inc-Aktie.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Aktie der Alexander & Baldwin Inc die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Es liegen insgesamt 1 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu dem Unternehmen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 20 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 25 Prozent entspricht. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Alexander & Baldwin Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.