Alex Mynd: Warum die Kunden beim Hamburger Unternehmer Schlange stehen

Hohenwestedt (ots) -Als erfahrener Online-Unternehmer betreut Alex Mynd nicht nur erfolgreich andere Unternehmen im Bereich Online-Marketing, sondern er gibt auch jährlich einige Plätze an jungen Menschen frei, die höchst persönlich von ihm lernen dürfen. Hierfür hat er ein dreidimensionales Bildungskonzept entwickelt, welches in seiner DNARESET Challenge zur Anwendung kommt. Hier erfahren Sie, was das Angebot des Experten so besonders macht und warum junge Menschen bei ihm Schlange stehen und auf einen exklusiven Platz hoffen.Es gleicht einem Teufelskreis: Man steht vor einer neuen Herausforderung, einem Vorhaben, das einem sinnvoll erscheint und glüht förmlich vor Motivation. Doch schon nach wenigen Tagen entpuppt sich das lodernde Feuer nur noch als ein kleines Häuflein Glut. Das liegt daran, dass es vielen Menschen nicht gelingt, ein Projekt stringent zu verfolgen und abzuschließen. Die meisten verlieren das eigentliche Ziel gleich zu Anfang aus den Augen und verzetteln sich in Details. Auch wenn die ursprüngliche Idee weiterhin Bestand hat, neigt man dazu, einen zweiten Anlauf ebenfalls nach kurzer Zeit wieder im Sande verlaufen zu lassen. "Vor allem bei jüngeren Menschen ist diese Motivationslücke zu beobachten", weiß Alex Mynd. "Wer aus dem Mittelmaß herauskommen möchte, benötigt eine außerordentliche mentale Stärke", erklärt der Experte. Wer wirklich Veränderung schaffen wolle, könne dies durch neue Gedächtnismuster erreichen. Ein erfülltes Leben gelingt schließlich nur dann, wenn wir stetig an uns selbst arbeiten.Alex Mynd ist in der YouTube-Branche bereits eine bekannte Persönlichkeit. Er hat sich als Unternehmensführer gleich mehrerer Unternehmen einen Namen gemacht und leitet heute erfolgreich eine Marketing-Agentur sowie einige Softwareunternehmen im Gesundheitswesen. Des Weiteren brachte er gelungen verschiedene Sportmarken heraus. Außerdem betreut er einige namhafte Stars wie Trymacs, den er zielstrebig auf seinen wichtigen Boxkampf in der Lanxess-Arena vorbereitete. Alex Mynd versteht sich dabei als Vorbild für einen sowohl zügigen als auch nachhaltigen Aufstieg. Seine Erfahrungen vermittelt er dabei in der DNARESET Challenge. Der Erfolg gibt ihm recht: So sind seine freien Plätze schnell ausgebucht und Teilnehmer begeistert von den neuen Konzepten.Dauerhafter Erfolg durch ethische Grundsätze mit der DNARESET ChallengeDie eigenen außergewöhnlichen Erfolge haben Alex Mynd zu einem Experten in seiner Branche gemacht. Doch darüber hinaus liegt ihm eines besonders am Herzen: Die Vermittlung seines Wissens an junge Menschen und die gemeinsame Entwicklung innerer Stärke, um nicht nur punktuell Erfolg zu haben, sondern langfristig erfolgreich zu bleiben. Sein dreidimensionales Bildungskonzept umfasst daher die Themen Selbstoptimierung und ethischer Unternehmensaufbau. Für den Experten gehört eine hundertprozentige Kundenzufriedenheit zum Selbstverständnis, da nur auf der Basis von langfristigen Zielen dauerhafter Erfolg und wirkliches Lebensglück erreicht werden können.Was zeichnet das dreidimensionale Bildungskonzept aus?Die DNARESTET Challenge ist ein geprüftes Bildungskonzept, das sich als Unterstützung junger Menschen versteht, mehr Orientierung, Struktur sowie Disziplin in ihren Alltag zu bringen. Gleichzeitig beinhaltet das Konzept eine umfassende Ausbildung auf den Gebieten Vertrieb und ethischer Unternehmensaufbau. Erfolg und Nachfrage sprechen dabei für sich: Denn auf diesen Gebieten ist Alex Mynd Marktführer und gilt als erste Anlaufstelle für alle, die zügig und dauerhaft selbstbestimmt arbeiten und leben möchten. Dabei ist das Bildungskonzept praxisorientiert und bedient sich konkreter Umsetzungspläne und Handlungsschritte. Auf diese Weise lernen Teilnehmer, schnell und wirksam Verbesserungen zu erzielen.Individuelle Wünsche der Teilnehmer stehen im VordergrundAlex Mynd ist als empathischer und motivierender Mentor bekannt, der seinen Schützlingen dabei helfen möchte, ihre eigenen Stärken zu erkennen. "Nur wer sich selbst kennt und weiß, was für das eigene Leben wichtig ist, kann auch das ganze Potenzial seiner Fähigkeiten ausschöpfen", so der Experte. Es geht also darum, eine dauerhafte Transformation zu bewerkstelligen. Doch da es den meisten am erforderlichen Wissen mangelt, bleiben viele Träume und Wünsche auf der Strecke. In der Schule wird selten relevantes Know-how vermittelt, das jungen Erwachsenen dabei hilft, motiviert und diszipliniert am Ball zu bleiben. Im DNARESET lernen sie, wie ihr Körper funktioniert, was nötig ist, um ein Ziel diszipliniert zu verfolgen, wie man offen mit Menschen kommuniziert und was es braucht, um ein Unternehmen langfristig erfolgreich zu führen.