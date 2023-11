Alerus Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktie der Alerus wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200-Wert liegt bei 17,71 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (18,32 USD) um +3,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Klassifizierung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 17,95 USD, was einer Abweichung von +2,06 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Auch das entspricht einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alerus-Aktie zeigt einen Wert von 72 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 43,33, was darauf hinweist, dass die Alerus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Alerus basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Alerus werden anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Alerus zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Note für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Alerus.

Die Analysten schätzen die Aktie der Alerus auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 0 positiv, 3 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt wird ein Kursziel von 20,17 USD erwartet, was einer Erwartung von +10,08 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analysteneinschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.