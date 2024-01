Alerus Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Analyseinstrument, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Alerus betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 73,94 Punkte, was bedeutet, dass Alerus momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,96, was darauf hindeutet, dass Alerus weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Alerus derzeit bei 4,35 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Alerus positiv eingeschätzt wird. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, geben insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ab, da 0 Kauf-, 3 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alerus liegt bei 20,17 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,81 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.