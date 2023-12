Alerus Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Alerus werden nicht nur von Analysen aus Banken, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben einen Einblick in die langfristige Stimmungslage. Bei Alerus zeigte die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Alerus erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Alerus-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 17,68 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,25 USD, was einer positiven Abweichung von 20,19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 21,25 USD mit einer Abweichung von +16,31 Prozent darüber. Somit erhält Alerus auch auf kurzfristiger Basis eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Dividendenrendite für die Aktie von Alerus liegt bei 4,35 %, was 1,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Handelsbanken liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als schlecht bewertet, da die Dividenden niedriger ausfallen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Alerus insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als neutral bewertet werden. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 20,17 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -5,1 Prozent, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Alerus für diesen Abschnitt eine neutrale Bewertung.