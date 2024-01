Alerus Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Alerus-Aktie wird von Analysten neutral bewertet, da es keine schlechten Einschätzungen, sondern drei neutrale gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20,17 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -5,81 Prozent fallen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien dominierten in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen über Alerus, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Alerus-Aktie bei 21,41 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 18,08 USD liegt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alerus 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.