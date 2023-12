Alelion Energy Systems AB Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Aktie von Alelion Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,22 SEK liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,0499 SEK, was einer Abweichung von -77,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 SEK) wird vom letzten Schlusskurs unterschritten, mit einer Abweichung von -16,83 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alelion Energy wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigt hat. In Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet. Langfristig wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, und die Stimmungsänderung blieb gering. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie von Alelion Energy liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt wird die Aktie von Alelion Energy in den Kategorien technische Analyse, Anleger-Sentiment, Internet-Sentiment und Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft.

