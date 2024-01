Alefarm Brewing AS Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Alefarm Brewing A- nicht wesentlich verändert. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat sich in letzter Zeit nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein negativer Trend für die Aktie von Alefarm Brewing A-. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,25 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,172 EUR liegt, was einer Abweichung von -31,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,19 EUR) liegt über dem aktuellen Kurs (-9,47 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne klare positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Alefarm Brewing A- als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert von 43,1 und der RSI25-Wert von 56,35 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.