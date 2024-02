Alefarm Brewing AS Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Alefarm Brewing A- in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Instrument der technischen Analyse, zeigt aktuell für Alefarm Brewing A- einen Wert von 43,75 Punkten auf der 7-Tage-Basis. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf der 25-Tage-Basis wird der RSI mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft.

Bei der Bewertung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeichnet sich für Alefarm Brewing A- eine durchschnittliche Diskussionsintensität ab, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,168 EUR der Alefarm Brewing A- Aktie um 30 Prozent unter dem GD200 (0,24 EUR) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der einen Kurs von 0,17 EUR aufweist, führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Abstand -1,18 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, das Sentiment und der technische Kursindikator insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Alefarm Brewing A- Aktie führen.