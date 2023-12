Alefarm Brewing AS Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Alefarm Brewing A-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,26 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,174 EUR weicht somit um -33,08 Prozent ab, was in charttechnischer Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,22 EUR) liegt mit einer Abweichung von -20,91 Prozent unter dem Schlusskurs. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alefarm Brewing A-Aktie zeigt einen Wert von 57,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 55,7 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Alefarm Brewing A- eine mittlere Diskussionstätigkeit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Alefarm Brewing A- in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.