Alefarm Brewing AS Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz der Aktie von Alefarm Brewing A-. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch aus charttechnischer Sicht wird ein negativer Trend sichtbar, da der aktuelle Kurs von 0,175 EUR um 32,69 Prozent unter dem GD200 (0,26 EUR) liegt. Auch der GD50 von 0,21 EUR zeigt mit einem Abstand von -16,67 Prozent ein negatives Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Schlecht" bewertet. Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit Werten von 52,94 (RSI7) und 55,32 (RSI25) eine neutrale Empfehlung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.

