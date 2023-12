Alector Inc Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Aktie von Alector wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut"-Bewertung innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,43 USD, was einer Erwartung von 83,89 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 8,39 USD liegt. Die Analystenschätzungen führen daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Alector lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Alector in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Alector derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alector zeigt einen Wert von 4,78, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 13,1 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Aktie von Alector von Analysten als "Gut" bewertet, mit erhöhter Diskussionsintensität und einer positiven technischen Analyse.