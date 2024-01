Alector Inc Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Aktienkurs von Alector in der "Gesundheitspflege"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,54 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso fällt die Rendite im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche mit 8,68 Prozent um 22,22 Prozent niedriger aus. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Alector mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche, was eine Differenz von -2,48 Prozent zur Alector-Aktie bedeutet. Deshalb erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den letzten zwei Wochen gezeigt hat. Die vorherrschenden positiven Themen führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alector-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,47 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,49 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +15,77 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 6,07 USD eine positive Abweichung von +23,39 Prozent. Somit erhält die Alector-Aktie in der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Alector-Aktie aufgrund ihrer Performance in den verschiedenen Bereichen eine durchwachsene Bewertung, mit einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf Rendite und Dividendenpolitik, und einem "Gut"-Rating in der Anleger-Stimmung und technischen Analyse.