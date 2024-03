Alector Inc Aktie: Was war das denn?

Die Aktie der Alector wird von Analysten als "Neutral"-Titel auf langfristiger Basis eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten, die die Aktie bewertet haben, wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Alector. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9,67 USD, was einer Erwartung von 50,57 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 6,42 USD liegt. Auf Basis dieser Analystenschätzungen erhält die Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Aus einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 6,43 USD für die Alector-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,42 USD, was einer Abweichung von -0,16 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (6,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Alector-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,78 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche um -3,68 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -2,1 Prozent im Branchenvergleich für Alector führt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -0,15 Prozent, und Alector lag 5,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Alector liegt bei 65,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.