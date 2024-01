Alector Inc Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Alector-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche hat eine Rendite von 2,48 Prozent, was zu einer Differenz von -2,48 Prozent führt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Alector als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 71,07, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 30,71 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Alector in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen Wochen, die insgesamt die Einschätzung "Gut" für den Titel ergeben.

Analysten stuften die Aktie von Alector als "Gut"-Titel ein, basierend auf langfristigen Einschätzungen. Von 18 Analysten waren 5 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vorhanden. Kurzfristig wurde die Aktie von einem Analysten positiv bewertet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15,43 USD, was einer Erwartung in Höhe von 105,99 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergeben.