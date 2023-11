Aleafia Health Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung und Diskussionsstärke für Aleafia Health haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Dieser Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt auch bei 50 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Aleafia Health sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt unterschreitet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Trend.

Die Dividendenrendite für Aleafia Health beträgt derzeit 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.