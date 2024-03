Aldoro Resources Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aldoro. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 100 Punkten liegt, was bedeutet, dass Aldoro derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der RSI25 bei 62,5, was bedeutet, dass Aldoro hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Aldoro in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Gesamttendenz. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Aldoro in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Aldoro auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aldoro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,11 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,075 AUD eine Abweichung von -31,82 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,09 AUD unter dem letzten Schlusskurs und weist eine Abweichung von -16,67 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.