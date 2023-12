Aldeyra Therapeutics Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Aldeyra Therapeutics liegt bei 57,65, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Aldeyra Therapeutics insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Aus dem letzten Monat gibt es keine Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose von 15 USD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotential von 396,69 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Aldeyra Therapeutics mit 3,02 USD um -57,22 Prozent unter dem GD200 (7,06 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2,8 USD, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aldeyra Therapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Aldeyra Therapeutics. Dies wird als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Aldeyra Therapeutics für diese Stufe daher ein "Schlecht".