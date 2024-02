Aldeyra Therapeutics Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens Aldeyra Therapeutics in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen vor allem positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger vermehrt über positive Aspekte in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments ab.

Im letzten Jahr gab es von Analysten eine positive Einschätzung ("Gut") für die Aldeyra Therapeutics-Aktie, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu dem Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 15 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3,59 USD einer potenziellen Steigerung von 317,83 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Aldeyra Therapeutics eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung als unrentables Investment und einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aldeyra Therapeutics-Aktie von 3,59 USD um -38,74 Prozent vom GD200 (5,86 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 3,25 USD, was einem Abstand von +10,46 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.