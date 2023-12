Aldeyra Therapeutics Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den sozialen Medien lassen sich präzise Rückschlüsse auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz über eine Aktie ziehen. In den letzten vier Wochen wurde bei Aldeyra Therapeutics eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aldeyra Therapeutics daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Aldeyra Therapeutics zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Aldeyra Therapeutics-Aktie auf Basis des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Summe wird Aldeyra Therapeutics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite für Aldeyra Therapeutics beträgt 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da sie nur leicht unter dem Mittelwert liegt.