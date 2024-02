Aldeyra Therapeutics Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Aldeyra Therapeutics war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Von insgesamt elf Tagen waren acht positiv, drei negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aldeyra Therapeutics derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,53%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der Aldeyra Therapeutics in den letzten 200 Handelstagen bei 5,86 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 3,59 USD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,25 USD) liegt der Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aldeyra Therapeutics-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Aldeyra Therapeutics im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,78 Prozent erzielt, was 41,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Sektor "Biotechnologie" liegt die Aktie ebenfalls mit -37,78 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.