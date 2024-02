Aldeyra Therapeutics Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aldeyra Therapeutics schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie, wobei der Unterschied 2,52 Prozentpunkte beträgt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Aldeyra Therapeutics-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Aldeyra Therapeutics, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 15 USD, was einem Aufwärtspotential von 309,84 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche hat die Aldeyra Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,17 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -39,62 Prozent für Aldeyra Therapeutics. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -4,09 Prozent im letzten Jahr, wobei die Aldeyra Therapeutics 43,69 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.