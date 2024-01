Alconix Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Alconix-Aktie wird von Analysten neutral bewertet, sowohl hinsichtlich der Stimmung der Anleger als auch der Diskussionsintensität. In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses bei 1359,56 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1377 JPY lag, was einer positiven Veränderung von 1,28 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alconix zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses, mit einem RSI von 4,12 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 38,46 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Alconix-Aktie.