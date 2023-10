Alcon Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Alcon":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Alcon, die im Segment "Gesundheitsversorgung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.10.2023, 04:54 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 68.62 CHF.

Alcon haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Alcon damit 4,69 Prozent über dem Durchschnitt (6,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 2,01 Prozent. Alcon liegt aktuell 9,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,29 % ist Alcon im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (2,09 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Die Aktie von Alcon gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 112,89 insgesamt 143 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 46,45 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".