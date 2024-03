Alcon Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alcon":

Die Internet-Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Sentiments und des Buzzes rund um ein Unternehmen. In Bezug auf Alcon hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch Alcon erneut als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Alcon als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 88,67 insgesamt 23 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der bei 72,1 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Alcon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 69,47 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 76,9 CHF, was einem Unterschied von +10,7 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht rechtfertigt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch Alcon auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Alcon im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine niedrigere Dividendenrendite von 0,31 % auf, was 1,7 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,01 % darstellt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.