Alcon Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Alcon wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 84,7, was einem Abstand von 9 Prozent zum Branchen-KGV von 92,99 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alcon liegt bei 66,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Alcon-Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor erzielte Alcon eine Rendite von 3,59 Prozent im vergangenen Jahr, was 0,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,87 Prozent, wobei Alcon aktuell 0,28 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.