Alcon Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Alcon 81, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 87 haben. Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Alcon als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Aktie von Alcon mit einer Rendite von 0,05 Prozent 5,99 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,04 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 2,4 Prozent, und Alcon liegt aktuell 2,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Alcon investieren, können eine Dividendenrendite von 0,3 % erzielen, die 1,76 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Alcon beträgt 35,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des RSI die Einstufung "Neutral".