Alcon Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Alcon":

Die Alcon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 68,47 CHF verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 66 CHF, was einem Unterschied von -3,61 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 65,23 CHF wird berücksichtigt und weist eine geringe Abweichung von +1,18 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Alcon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Die Differenz beträgt 1,74 Prozentpunkte (0,3 % gegenüber 2,04 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Alcon-Aktie als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 81,27 insgesamt 7 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 87,7 im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Alcon-Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer positiven Einschätzung im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch Alcon insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft wird.