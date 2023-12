Alcoa-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Dividendenrendite von Alcoa beträgt derzeit 1,44 Prozent, was im Vergleich zum Aktienkurs als positiv bewertet wird. Dieser Wert liegt mit 1,17 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Alcoa eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Alcoa bei 32,19 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 34,81 USD und damit um 8,14 Prozent über dem GD200. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 26,7 USD, was einer Differenz von +30,37 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Alcoa-Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Alcoa wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was ein insgesamt gutes Stimmungsbild für Alcoa ergibt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung in den letzten Tagen, mit fünf negativen und sechs positiven Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch überwiegend positiv aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Alcoa insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung zugeordnet.