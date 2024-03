Alcoa Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Alcoa beträgt der RSI 22,38 und wird als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 43,68, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Alcoa auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 29,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,02 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,71 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analysteneinschätzung für Alcoa ergibt langfristig ein "Neutral"-Rating auf institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Alcoa, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 30,02 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 17,33 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 35,22 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Alcoa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,65 Prozent, was eine deutliche Underperformance von -51,74 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche und des "Materialien"-Sektors bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.