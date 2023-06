Alcoa Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Kurs der Aktie Alcoa steht am 06.06.2023, 18:53 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 33.78 USD. Der Titel wird der Branche "Aluminium" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Alcoa mit einem Wert von 36,84 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 68,79 , womit sich ein Abstand von 46 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Alcoa ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alcoa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,07, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,28, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Alcoa hat mit einer Dividendenrendite von 1,1 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (33.79%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -32,69. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Alcoa-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.