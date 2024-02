Alcoa Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Alcoa wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Alcoa von 27,4 USD mit -9,81 Prozent Entfernung vom GD200 (30,38 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 29,42 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -6,87 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Alcoa-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alcoa 34, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alcoa-Aktie hat einen Wert von 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (59,24) ergibt ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Alcoa.