Alcoa Aktie: Interessante Aussichten?

Die Alcoa-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 29,71 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 30,56 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +2,86 Prozent zum GD200 aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 28,77 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +6,22 Prozent als gut eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Alcoa-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -46,65 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet einen Rückstand von 51,04 Prozent gegenüber anderen Aktien aus dem Materialsektor, die eine durchschnittliche Rendite von 4,39 Prozent verzeichneten. Im Bereich Metalle und Bergbau liegt die durchschnittliche Rendite für Wertpapiere bei 4,39 Prozent, wobei Alcoa aktuell um 51,04 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Alcoa derzeit eine Dividendenrendite von 1,28 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8289 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Analysten schätzen die Aktie von Alcoa langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen entfallen 3 auf "Gut", 4 auf "Neutral" und 2 auf "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 35,22 USD, was einer Erwartung von 15,26 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".