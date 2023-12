Alcoa Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Alcoa im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" zeigt eine Rendite von -44,32 Prozent, was mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 6,78 Prozent, wobei Alcoa mit 51,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Alcoa derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 8245,2 Prozentpunkte (1,44 % gegenüber 8246,65 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alcoa-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage wird als "Neutral" eingestuft, da das Wertpapier hier weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Alcoa waren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.