Alcoa-Aktie: Erwartungen der Wall Street-Analysten übertroffen!

Die Alcoa Corp. (AA) hat am Mittwoch ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, wobei sowohl der Gewinn als auch der Umsatz die Erwartungen der Wall Street-Analysten übertrafen, was auf höhere Aluminiumpreise zurückzuführen ist. Die in Pittsburgh ansässige Alcoa meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 549 Millionen Dollar oder 2,95 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Gewinn von… Hier weiterlesen