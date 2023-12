Alcoa Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Alcoa: Analystenmeinungen, Relative Strength Index, Fundamentalanalyse und Dividendenrendite im Fokus

Die Analystenmeinungen zu Alcoa sind gemischt, basierend auf den Einschätzungen der letzten zwölf Monate. Von insgesamt 8 Bewertungen sind 3 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im vergangenen Monat ergibt sich ein etwas anderes Bild, mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 36 USD, was einem potenziellen Anstieg von 17,96 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Alcoa-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alcoa-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 17,86 Punkten, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Alcoa in Bezug auf den RSI mit einem "Gut" bewertet.

In der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alcoa mit 34,12 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" eine 64-prozentige Unterbewertung signalisiert und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Alcoa liegt bei 1,44 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8273,88 Prozent als unterdurchschnittlich betrachtet wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für Alcoa, basierend auf den Analystenmeinungen, dem Relative Strength Index, der Fundamentalanalyse und der Dividendenrendite.