Alcoa Aktie: Bitte unbedingt beachten

Alcoa: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Aktie von Alcoa weist gegenwärtig ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,12 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 94,06 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den Social Media Plattformen wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Alcoa verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die gesteigerte Diskussion über Alcoa in den sozialen Medien und die zunehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Gemäß den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, erhält Alcoa insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 1 Verkaufsempfehlung. In Bezug auf die letzten Monatsempfehlungen ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Alcoa liegt bei 36 USD, was einem Potenzial von 15,76 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie das Rating "Gut". Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Alcoa zeigt sich als neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch konzentrierte sich die Diskussion in den letzten Tagen überwiegend auf negative Themen rund um Alcoa, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.