Alco Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI-Wert für Alco liegt derzeit bei 21,67, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 25, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich weist Alco derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0 auf. Dies bedeutet, dass die Börse lediglich 0,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Alco zahlt, was 99 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Alco im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (6,17 %) keine Dividende ausschüttet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der niedrigeren Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt.