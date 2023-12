Alcidion Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Alcidion in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion dem Aktienrating eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen momentan weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Alcidion wurde in etwa so häufig diskutiert wie üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Alcidion weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 31,58 Punkten als auch der RSI25 mit 41,67 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen fokussierten sich in den letzten Tagen besonders auf die positiven Themen rund um Alcidion.

Die technische Analyse der Alcidion-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,081 AUD um 19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,1 AUD) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,09 AUD) liegt mit einer Abweichung von 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Alcidion aufgrund der neutralen Bewertung im Sentiment und Buzz, der neutralen Einschätzung des RSI und der negativen charttechnischen Analyse ein insgesamt "Neutral"-Rating.