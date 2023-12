Alcidion Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Alcidion ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die technische Analyse der Alcidion-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 0,1 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs von 0,075 AUD bedeutet einen Unterschied von -25 Prozent und führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, weshalb die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Nutzer im Internet wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Alcidion war jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alcidion-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 40,32 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Alcidion somit eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.