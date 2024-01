Alchemy Resources Aktie: Einfach unglaublich

Die Alchemy-Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,01 AUD gehandelt, während der aktuelle Kurs ebenfalls bei 0,01 AUD liegt. Dies führt dazu, dass die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. In ähnlicher Weise weist der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,01 AUD auf, was auch zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in Bezug auf die Alchemy-Aktie, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alchemy liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 (für einen Zeitraum von 25 Tagen) führen zu einer neutrale Einstufung, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Alchemy in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen aufgegriffen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung für die Alchemy-Aktie.