Alcatel-Lucent Enterprise expandiert in Europa mit neuem Partner Talksoon

Kornwestheim (ots) -Alcatel-Lucent Enterprise, führender Anbieter von Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen, und Talksoon haben eine Vertriebspartnerschaft geschlossen. In deren Rahmen vermarktet Talksoon als Master Broker Rainbow Office im Maklermodell. Talksoon ist ein Anbieter von High-End-Cloud-Services für den KMU-Markt mit einem besonders kundenorientierten Vertriebsmodell. Rainbow Office powered by RingCentral, ist eine umfassende, kosteneffiziente Lösung für Geschäftskommunikation und Zusammenarbeit.Talksoon arbeitet mit einem Maklermodell und stützt sich dabei auf ein Team erfahrener Experten. Diese zertifizierten Trusted Business Advisors (TBA) ermitteln den spezifischen Kommunikationsbedarf eines potenziellen Kunden, um so die passende Lösung zu finden. Die TBAs sind als Sub-Broker für die Kundenbeziehung verantwortlich und auch zentraler Ansprechpartner für den Kunden. Talksoon unterstützt diese Sub-Broker aktiv während des gesamten Vertriebs- und Projektlebenszyklus. Alcatel-Lucent Enterprise liefert Rainbow Office an den Kunden und unterstützt Talksoon und den TBA bei Bedarf mit Presales- und Post-Sales-Support auf zweiter Ebene. Die Partnerschaft umfasst immer mehr Länder Europas, mit Nuvola und PMS Networks in Großbritannien, Vanquish in Deutschland und Österreich, ESSEC, Netsite, Premium Plus in Belgien und Axians sowie Cloud Avenue in den Niederlanden.Rainbow Office powered by RingCentral ist ein End-to-End-Angebot von Alcatel-Lucent Enterprise und RingCentral, zwei weltweit führenden Unternehmen der Telekommunikations- und IT-Branche. Es ermöglicht Anwendern, effizient und sicher von jedem Ort und auf jedem Gerät über eine einzige, einheitliche Unternehmenslösung zusammenarbeiten. Die Plattform bietet HD-Audio und -Video, Funktionen zur Bildschirmfreigabe sowie die Möglichkeit, die Anwesenheit einzusehen, Dateien freizugeben und nahtlos zwischen Geräten zu wechseln − mit integrierter Sprache in Carrier-Qualität. Rainbow Office kombiniert die neueste UCaaS-Technologie von RingCentral mit marktführenden Telefonie- und Netzwerkprodukten sowie -dienstleistungen von Alcatel-Lucent Enterprise.„Bei der Wahl unserer Lieferanten achten wir auf mehrere Faktoren. Besonders wichtig sind ihre Erfahrung, die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern und ein zweistufiges Vertriebsmodell, gepaart mit einem modernen Cloud-basierten Produktangebot und wettbewerbsfähigen Preisen“, so Danny Waardenburg PhD, verantwortlich für die Geschäftsentwicklung bei Talksoon. „Alcatel-Lucent Enterprise bietet all das. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Neugeschäft zu erwirtschaften und unseren Kunden maßgeschneiderte Rainbow Office-Lösungen mit Unified Communications as a Service anzubieten."„Die Zusammenarbeit mit Talksoon in ganz Europa wird kleinen und mittelständischen Unternehmen einen großen Mehrwert bieten. Viele von ihnen wollen die digitale Transformation nun auch in ihrem Betrieb umsetzen, benötigen dafür aber Beratung, qualifizierte Dienstleistungen und Support. Die Kombination aus dem Expertenwissen von Talksoon und unserer benutzerfreundlichen und leicht zu implementierenden Kommunikationsplattform aus der Cloud ist genau das Angebot, dass sie jetzt für ihre digitale Transformation benötigen“, sagt Gerd Jonk, Senior Vice President EMEA-Region bei Alcatel-Lucent Enterprise.Die Partnerschaft umfasst immer mehr Länder Europas, einschließlich Großbritannien, Frankreich, Italien, Österreich, Belgien und den Niederlanden.Über Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als eine Millionen Kunden in aller Welt betreut.Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und mehr als 3.400 Geschäftspartnern weltweit verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.Besuchen Sie unsere Webseite: https://www.al-enterprise.com/de-deAktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/3232692), Facebook (https://www.facebook.com/ALUEnterprise/), Twitter (https://twitter.com/ALUEnterprise), und Instagram (https://www.instagram.com/alcatel_lucent_enterprise/).Über TalksoonTalksoon BV ist ein Master Agent und Technology Service Distributor, der High-End-Cloud-Services für die verschiedenen Segmente des KMU-Marktes anbietet. 